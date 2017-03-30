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08:49 (мск), источник: Интерфакс

Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении двух легковушек в Свердловской области

Екатеринбург. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Водитель без прав спровоцировал ДТП на трассе Екатеринбург-Серов в ночь на четверг, есть погибшие и пострадавшие, сообщает Управление ГИБДД России по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, водитель «Митсубиси» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102. Водители обеих машин погибли.

Различные травмы получили три пассажира «Митсубиси» и пассажир ВАЗа, говорится в сообщении. Все пострадавшие доставлены в больницы Красноуральска и Нижней Туры.

Установлено, что водитель «Митсубиси» никогда не получал водительское удостоверение, добавляется в пресс-релизе.

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