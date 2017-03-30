Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении двух легковушек в Свердловской области
Екатеринбург. 30 марта.
Екатеринбург. 30 марта.
По предварительным данным, водитель «Митсубиси» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102. Водители обеих машин погибли.
Различные травмы получили три пассажира «Митсубиси» и пассажир ВАЗа, говорится в сообщении. Все пострадавшие доставлены в больницы Красноуральска и Нижней Туры.
Установлено, что водитель «Митсубиси» никогда не получал водительское удостоверение, добавляется в