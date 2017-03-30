В Уфе ищут свидетелей убийства: мужчину зарезали в его машине на парковке

По словам очевидца, это произошло возле дома 32 по улице Жукова. Между автосалоном Kia и гипермаркетом «Магнит» было найдено тело мужчины с ножевым ранением. Сообщается, что погибший совершил ДТП, въехав в припаркованную рядом с автосалоном машину и вышел из своего авто. Ему предложили вызвать «скорую», но он только бормотал что-то про деньги в машине, и после этого упал.

Выдвигаются две версии произошедшего. Мужчина либо приехал покупать автомобиль, вез с собой большую сумму денег наличными, на которые и позарился убийца, а по второй версии он был таксистом.

Также стало известно, что мужчина был отцом четверых детей в возрасте от 2 до 12 лет. «Погибший наш родственник. Подумайте, каково сейчас нам, родственникам? Каково его маме, которая похоронила в своей жизни четверых ещё сыновей, он был самым младшим. Бедный наш… Что же случилось, кто тебе так сделал? Дай Аллах узнать всю правду и наказать виновных», — пишет в комментариях родственница убитого.

В правоохранительных органах неофициально подтвердили факт убийства. В настоящее время к расследованию подключился Следственный комитет.