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09:11 (мск), источник: РИА Новости

Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту в семь километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту семь тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

«Днем в четверг на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 7 тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 65 км в северо-западном направлении от вулкана», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Отмечается, что выпадения пепла в жилых районах не зарегистрировано. Вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах от вулкана. В прошлом году извержение вулкана началось 3 апреля. В ноябре 2016 года специалисты заявляли о спаде активности вулкана и возможном завершении извержения, однако спустя некоторое время пепловые выбросы возобновились и регулярно происходят до сих пор.

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