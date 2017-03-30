Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту в семь километров

«Днем в четверг на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 7 тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 65 км в
Отмечается, что выпадения пепла в жилых районах не зарегистрировано. Вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах от вулкана. В прошлом году извержение вулкана началось 3 апреля. В ноябре 2016 года специалисты заявляли о спаде активности вулкана и возможном завершении извержения, однако спустя некоторое время пепловые выбросы возобновились и регулярно происходят до сих пор.