Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту в семь километров

«Днем в четверг на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 7 тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 65 км в северо-западном направлении от вулкана», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Отмечается, что выпадения пепла в жилых районах не зарегистрировано. Вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.