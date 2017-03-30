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10:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске пьяная женщина за рулём «Хонды» протаранила автозаправку

В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль повреждён.

Женщина за рулём Honda Odyssey врезалась в автозаправку в Красноярске. Фотографии ДТП разместили в социальной сети очевидцы происшествия.

Авария произошла вечером 29 марта в районе дома № 271"г на ул. Семафорная краевого центра. Машина врезалась в щит с указанием цен на бензин. Автомобиль получил повреждения, сама женщина не пострадала. Водитель села за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД, у неё зафиксировано 0.22 промилле. Предположительно, она не справилась с управлением. За пьяную езду женщина может лишиться водительских прав.

Напомним, в сентябре прошлого года мы сообщали о ДТП в котором пьяная девушка, находясь за рулем BMW, врезалась в крыльцо магазина, расположенного на ул. Диксона, 1. Никто в аварии не пострадал, девушка привлечена к административной ответственности.

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