Жительница Приморья на 5 лет забыла о своей дочери

Жительница Находки обвиняется в неуплате алиментов на содержание своей дочери более 5 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Женщина не выплачивала денежных средств с июня 2011 года, в результате чего задолженность превысила 500 тысяч рублей.

Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Ей было назначено наказание в виде 1года исправительных работ.

Однако выплачивать алименты она так и не начала. В связи с этим в декабре 2016 года фигурантку привлекли к административной ответственности. После этого выплачивать денежные средства на содержание дочери она так и не начала, поэтому в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело.