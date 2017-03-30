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08:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Омске на семью с крыши многоэтажки упал сугроб: пострадал ребенок

В Омске на ребенка и его родителей упала снежная масса. С крыши многоэтажки.

Источник: Вести - Новосибирск

Дмитрий Куров, отец мальчика: «Возвращались домой, по пешеходной дорожке проходили — произошло резкое падение. Мы даже не успели ничего понять. Просто наступило такое… потерялся. Потом увидел, что ребенок лежит, взял на руки и вызвал скорую».

Врачи утверждают — мальчику повезло, такие случаи обычно заканчиваются реанимацией. Ребенок отделался стрессом. Коммунальщики утверждают — крышу чистили. Сейчас в причинах ЧП разбираются компетентные органы. Ищут виновных.

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