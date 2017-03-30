В Омске на семью с крыши многоэтажки упал сугроб: пострадал ребенок

Дмитрий Куров, отец мальчика: «Возвращались домой, по пешеходной дорожке проходили — произошло резкое падение. Мы даже не успели ничего понять. Просто наступило такое… потерялся. Потом увидел, что ребенок лежит, взял на руки и вызвал скорую».