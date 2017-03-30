В Омске пропавшая студентка строительного колледжа найдена мертвой
Городские полицейские прекращают поисковую операцию по розыску несовершеннолетней омички Софьи Тихолиз.
Городские полицейские прекращают поисковую операцию по розыску несовершеннолетней омички Софьи Тихолиз.
Тело девушки без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у гаражей по улице Энтузиастов в Советском округе.
Напомним, что девушка 2000 года рождения пропала во вторник, 28 марта. Как сообщают очевидцы, около 16:30 часов она вышла из общежития, расположенного на ул. 33-й Северной, и не вернулась.
Отметим, что общежитие принадлежит БПОУ ОО «Омский строительный колледж». Полицейские устанавливают обстоятельства смерти девушки.