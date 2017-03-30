В Омске пропавшая студентка строительного колледжа найдена мертвой

Тело девушки без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у гаражей по улице Энтузиастов в Советском округе.

Напомним, что девушка 2000 года рождения пропала во вторник, 28 марта. Как сообщают очевидцы, около 16:30 часов она вышла из общежития, расположенного на ул. 33-й Северной, и не вернулась.

Отметим, что общежитие принадлежит БПОУ ОО «Омский строительный колледж». Полицейские устанавливают обстоятельства смерти девушки.