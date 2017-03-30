«Зеленого террориста» обезвредили в магазинах Иркутска

Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обнаружили опасный карантинный объект в семенах горчицы сорта «Зеленое удобрение». Горчак ползучий продавали в магазинах Иркутска. Вредитель очень опасен — сильно иссушает почву, делает ее бесплодной и обладает ядовитыми свойствами. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Семена поступили в испытательную лабораторию Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР», подведомственной Россельхознадзору, после планового (рейдового) мероприятия в торговых точках, проведенного госинспектором отдела карантина растений управления.

«Степень засоренности — 130 шт/1 кг», — отметили в ведомстве.

Регион происхождения семенного материала в данный момент устанавливается. Информация об обнаружении передана в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия для принятия правовых мер реагирования.