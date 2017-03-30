Бизнесмен Ван Сэнь, обвиненный в выводе валюты из России, взят под стражу

Уроженец китайского Харбина, гражданин Российской Федерации Ван Сэнь был задержан 10 мая 2016 года. Вместе с тремя предполагаемыми соучастниками его заподозрили в выводе за рубеж иностранной валюты в особо крупном размере с использованием подложных документов. Согласно примечанию к соответствующей статье 193.1 УК РФ особо крупным размером признается перевод на счета нерезидентов в течение года свыше 45 млн. рублей.



Ленинский районный суд Перми 12 мая поместил подозреваемого под домашний арест. С того времени против бизнесмена и других лиц полиция возбудила еще два уголовных дела. 8 декабря 2016 года — о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 12,9 млн. рублей (ст. 172 УК РФ), 22 февраля 2017 года — о создании и управлении преступным сообществом (ст. 210 УК РФ).



22 марта Ван Сэню было предъявлено обвинение по всем трем статьям, последняя из которых предусматривает от 12 до 20 лет заключения со штрафом до миллиона рублей. Затем следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ поставила вопрос об изменении меры пресечения. Со ссылкой на ФСИН следствие указало на допущенные при домашнем аресте нарушения: обвиняемый четыре раза пренебрег запретом и самовольно вышел из жилого помещения, неоднократно опаздывал при возвращении с положенных прогулок, а 1 марта 2017 года повредил ремешок электронного браслета.



При рассмотрении 23 марта полицейского ходатайства в Мотовилихинском районном суде Перми обвиняемый и защита привели свои доводы. Когда Ван Сэнь поднимается на третий этаж или спускается в подвал своего особняка в Орджоникидзевском районе, прибор слежения не срабатывает. Ремешок электронного браслета был действительно поврежден, но случайно, при работе. Причиненный ФСИН ущерб возмещен. Одно опоздание с прогулки имело место, но случилось из-за повреждения колеса на автомобиле и необходимости ремонта.



При слушаниях 29 марта апелляционной жалобы на взятие под стражу 54-летний Ван Сэнь и его адвокат Александр Чепкасов просили вернуть прежнюю меру пресечения. Прокурор Елена Нечаева возражала, назвав доказанными нарушения домашнего ареста. Судья Александр Богомягков оставил обвиняемого в СИЗО по 27 апреля.