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08:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту убийства 23-летней девушки

ЧП произошло 29 марта в Стерлитамаке.

Утром 29 марта местные жители сообщили в полицию об обнаружении тела 23-летней местной жительницы в подъезде дома на улице Артема в Стерлитамаке. Предположительно, на девушку напал ее бывший молодой человек: он так и не смог смириться с их расставанием. Мужчина приложил нож к горлу и жестоко совершил свой умысел. От полученных травм молодая мама скончалась на месте: в детском саду по соседству ее ждал ребенок.

-В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей, — сообщили в Следкоме РБ. — Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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