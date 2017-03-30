В Башкирии возбудили уголовное дело по факту убийства 23-летней девушки

Утром 29 марта местные жители сообщили в полицию об обнаружении тела 23-летней местной жительницы в подъезде дома на улице Артема в Стерлитамаке. Предположительно, на девушку напал ее бывший молодой человек: он так и не смог смириться с их расставанием. Мужчина приложил нож к горлу и жестоко совершил свой умысел. От полученных травм молодая мама скончалась на месте: в детском саду по соседству ее ждал ребенок.

-В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей, — сообщили в Следкоме РБ. — Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».