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09:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жительница Краснодара выпала из движущегося автобуса

КРАСНОДАР, 30 марта, РИА ФедералПресс. Молодая девушка выпала из движущейся маршрутки и ударилась о припаркованную машину в Краснодаре. Видео с места инцидента попало в сеть.

Отметим, что на YouTube опубликована запись видеорегистратора, который заснял случившееся. На кадрах видно, как по улице едет автобус № 26. У него была открыта дверь. В это время из двери на ходу выходит пассажирка, но она теряет равновесие и падает на асфальт. Также было слышен сильный удар об машину, после которого сработала автосигнализация. Помощь пострадавшей оказали прохожие.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в середине февраля похожий случай произошел в Ростове-на-Дону, где пожилая женщина выпала из автобуса во время его движения. Известно, что водитель только начал движение, когда пенсионерка вылетела из транспортного средства. В результате чего она получила серьезные многочисленные травмы. Женщину доставили в горбольницу.

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