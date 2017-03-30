Жительница Краснодара выпала из движущегося автобуса

Отметим, что на YouTube опубликована запись видеорегистратора, который заснял случившееся. На кадрах видно, как по улице едет автобус № 26. У него была открыта дверь. В это время из двери на ходу выходит пассажирка, но она теряет равновесие и падает на асфальт. Также было слышен сильный удар об машину, после которого сработала автосигнализация. Помощь пострадавшей оказали прохожие.