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09:32 (мск), источник: Volga News

Нетрезвый житель Кинель-Черкасского района «заминировал» трансформаторную будку, возбуждено уголовное дело

В дежурную часть Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району от диспетчера ЕДДС поступила информация о звонке, сообщавшем о минировании трансформаторной будки в с. Тимашево, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В указанное село прибыла следственно-оперативная группа и осмотрела все имеющиеся на его территории трансформаторные подстанции, однако каких-либо предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружено не было.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел выяснили, что звонок поступил от 20-летнего жителя с. Тимашево. Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека по адресу его проживания и доставили в дежурную часть отдела полиции.

Во время опроса предполагаемый злоумышленник сообщил стражам правопорядка, что совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Во время звонка молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон и аудиозапись разговора изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

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