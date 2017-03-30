Нетрезвый житель Кинель-Черкасского района «заминировал» трансформаторную будку, возбуждено уголовное дело
В дежурную часть Отдела МВД России по
В дежурную часть Отдела МВД России по
В указанное село прибыла
В ходе
Во время опроса предполагаемый злоумышленник сообщил стражам правопорядка, что совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Во время звонка молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон и аудиозапись разговора изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.