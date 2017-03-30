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10:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Врача скорой помощи и его мать вынесли из горящей квартиры в Хабаровске

Обоих пострадавших доставили в больницу с подозрением на отравление дымом.

Источник: Губерния онлайн

В четверг утром в Первом микрорайоне пожарные вытащили из горящей квартиры на втором этаже двоих человек, сообщает портал «Губерния». В затянутых дымом комнатах едва не задохнулись пенсионерка и ее взрослый сын. Скорее всего, огонь появился, когда жильцы квартиры спали.

Эстафету спасения перехватили медики. Пострадавших доставили в токсикологическое отделение 10-й городской больницы с диагнозом «отравление продуктами горения».

По словам соседей, 55-летний погорелец работает врачом скорой помощи. Его мать уже несколько лет практически прикована к постели.

Пока одни пожарные занимались эвакуацией жильцов квартиры, другие боролись с возгоранием. Пламя бушевало на лоджии. Скорее всего, причиной возгорания стало непотушенная сигарета — либо ее бросили с верхних этажей, либо в пожаре виноват сам погорелец.

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