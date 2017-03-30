В Перми расследуют дело директора турфирмы
Несколько пермяков приобрели путёвку в туристической компании, однако отдыха они так и не получили. Обманутые клиенты обратились в полицию.
Несколько пермяков приобрели путёвку в туристической компании, однако отдыха они так и не получили. Обманутые клиенты обратились в полицию.
Полицейские установили, что 28-летняя руководитель турфирмы присвоила себе деньги клиентов. Причиненный ущерб составил порядка 230 тысяч рублей.
По факту присвоения или растраты возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.