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10:16 (мск), источник: Новости Перми

В Перми расследуют дело директора турфирмы

Несколько пермяков приобрели путёвку в туристической компании, однако отдыха они так и не получили. Обманутые клиенты обратились в полицию.

Полицейские установили, что 28-летняя руководитель турфирмы присвоила себе деньги клиентов. Причиненный ущерб составил порядка 230 тысяч рублей.

По факту присвоения или растраты возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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