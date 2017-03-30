В Казани авария из четырех машин на пр. Победы произошла по вине женщины

29 марта утром из-за снегопада произошло более 100 ДТП. Всего за целый день зафиксировано 265 аварий с пострадавшими.

Так, 29 марта в 7:20 37-летняя женщина-водитель Mitsubishi из Алькеевского района РТ, следуя по пр. Победы, на пересечении с ул. Закиева, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем LADA Granta под управлением 43-летнего водителя. Затем легковушка врезалась во впереди ехавший Chevrolet Lacetti под управлением 33-летнего водителя из Пестречинского района РТ, который, в свою очередь, наехал на LADA Priora под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП мужчина за рулем LADA Granta получил ушибы.