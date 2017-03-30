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10:23 (мск), источник: Крым Press

В Черноморском районе Крыма задержали угонщика, находящегося в федеральном розыске

В Черноморском районе Крыма полиция получила сообщение от местного жителя о том, что его знакомый самовольно уехал на принадлежащем заявителю автомобиле.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Черноморскому району подозреваемый в короткие сроки был задержан. Выяснилось, что подобных «грехов» у задержанного и на родине — в достатке. В ходе проверки было установлено, что задержанный 38-летний мужчина находится на территории Российской Федерации без регистрации на временное проживание. А также — в федеральном розыске за совершение кражи на территории одного из субъектов РФ. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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