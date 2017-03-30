В Черноморском районе Крыма задержали угонщика, находящегося в федеральном розыске
В Черноморском районе Крыма полиция получила сообщение от местного жителя о том, что его знакомый самовольно уехал на принадлежащем заявителю автомобиле.
В Черноморском районе Крыма полиция получила сообщение от местного жителя о том, что его знакомый самовольно уехал на принадлежащем заявителю автомобиле.
В ходе
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.