В Самаре помощницу судьи осудили за попытку мошенничества

Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области были получены данные в отношении жительницы г. Самары Калачевой Алины Демуровны, 1974 г. р. Она, являясь помощником судьи Кировского районного суда г. Самары, может быть причастна к осуществлению мошеннических действий в отношении участников судебных процессов под видом возможности за материальное вознаграждение оказать влияние на смягчение или вынесение оправдательных приговоров по уголовным делам.

В ходе дальнейшей работы указанная информация подтвердилась. Установлено, что в 2015 году к Калачевой обратилась жительница региона «Б» с просьбой оказать юридическую консультацию по возбужденному в отношении нее уголовному делу по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ. В свою очередь, Калачева решила использовать указанное обстоятельство в своих личных интересах. Так, введя «Б» в заблуждение относительно якобы имеющейся у нее возможности оказать содействие в смягчении приговора, Калачева предложила «Б» передать через нее в качестве взятки должностным лицам 150000 рублей, без намерения и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства.

18 февраля 2016 года в ходе очередной встречи с «Б» Калачева получила от нее денежные средства в размере 150000 рублей, после чего была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области. В этот же день следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении Калачевой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Решением Кировского районного суда г. Самары Калачева Алина Демуровна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.30 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ, ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.