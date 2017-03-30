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10:38 (мск), источник: Newslab.ru

Поджигателям травы в Красноярске пообещали суровое наказание

Поджигателей в этом году планируют наказывать строже. Сегодня, 30 марта, в Красноярске прошло совместное совещание МЧС России, правоохранительных органов по вопросам сокращения количества лесных и природных пожаров.

Руководитель Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко рассказал собравшимся, что в прошлом году в Сибири удалось добиться значительного сокращения площади горевших лесов — на 28% относительно показателей 2015 года, а огнем было пройдено в 1,9 раза меньшая площадь, чем раньше. По Уралу и Дальнему Востоку эти показатели наоборот были выше: здесь сгорело леса в 7 и 4 раза больше предыдущего периода соответственно. Всего же на все три федеральных округа приходится 8,5 тыс. пожаров, как лесных, так и ландшафтных, и 2,5 млн га выгоревшей площади.

За прошлый год в отношении поджигателей, а также нерадивых собственников и арендаторов земель было составлено 15 тыс. протоколов о нарушении. Почти 8,5 тыс. человек из них были привлечены к административной ответственности, а в 206 случаях были возбуждены уголовные дела. Правда, до суда дошло всего 14, а обвинительные приговоры были вынесены в 10 случаях, но, по словам генерала, это уже хороший показатель, потому что в предыдущие годы нарушителей вообще не удавалось наказывать.

В качестве примера эффективной работы с нарушителями Сергей Диденко привел пример Тувы, где при 29 случаях выявленных возгораний было составлено 184 протокола об административных нарушениях. Для сравнения, в Хакасии на 256 случаев выявленных возгораний составлено 167 протоколов, а в Красноярском крае — из 2283 случаев был задокументированы лишь 1601. В этом году Сергей Диденко поручил наказывать нарушителей более жестко и о каждом случае возгорания обязательно сообщать в полицию, чтобы виновник был найден и наказан.

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