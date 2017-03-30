Житель Новочеркасска пытался передать следователю взятку в 2 млн рублей
В Новочеркасске против местного жителя возбудили дело за попытку дачи взятки следователю местного отдела МВД.
В Новочеркасске против местного жителя возбудили дело за попытку дачи взятки следователю местного отдела МВД.
По версии следствия, 38-летний житель Новочеркасска являлся подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве и предложил старшему следователю отделения по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления МУ МВД России «Новочеркасское» взятку в сумме 2 млн рублей.
«За эти деньги он просил следователя не привлекать его к уголовной ответственности, а также не направлять дело в суд», — сообщает
Следователь сообщил о поступившем ему предложении руководству, после чего подозреваемый был задержан при передачи части суммы в 390 тыс. рублей задержали.
По факту возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия в особо крупном размере).