В Иловлнском районе Волгоградской области установили карантин по бешенству
Карантин по бешенству установили на два месяца в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.
Карантин по бешенству установили на два месяца в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, что причиной установления карантина стал случай бешенства домашней кошки, которая укусила
На время карантина местным жителям запрещено вывозить кошек и собак из села, а также проводить выставки домашних животных и продавать их.