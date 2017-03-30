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11:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Иловлнском районе Волгоградской области установили карантин по бешенству

Карантин по бешенству установили на два месяца в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, село до снятия карантина объявили неблагополучным пунктом по бешенству, а территорию в радиусе километра от него — угрожаемой зоной. Областной комитет ветеринарии проведет в в нем ближайшее время мероприятия по ликвидации очага инфекционного заболевания.

Отметим, что причиной установления карантина стал случай бешенства домашней кошки, которая укусила хозяйку-пенсионерку за палец.

На время карантина местным жителям запрещено вывозить кошек и собак из села, а также проводить выставки домашних животных и продавать их.

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