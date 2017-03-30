Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии в штате Уттар-Прадеш. В результате ЧП пострадали 18 человек. Причина инцидента выясняется, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в четверг, в 02:00 по местному времени. Крушение поезда произошло в 270 км от Лакхнау, столицы штата. С рельсов сошли не менее восьми вагонов. Пострадавшие были госпитализированы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает сайт НТВ.Ru.

На месте ЧП работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.