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10:18 (мск), источник: Известия.Ру

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

В результате ЧП пострадали 18 человек, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии в штате Уттар-Прадеш. В результате ЧП пострадали 18 человек. Причина инцидента выясняется, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в четверг, в 02:00 по местному времени. Крушение поезда произошло в 270 км от Лакхнау, столицы штата. С рельсов сошли не менее восьми вагонов. Пострадавшие были госпитализированы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает сайт НТВ.Ru.

На месте ЧП работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

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