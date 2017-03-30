Состояние отравившихся в Челябинске хоккеистов улучшилось

Напомним, юные хоккеисты заразились острой кишечной инфекцией. Один 11-летний ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение с признаками острой кишечной инфекцией. Среди заболевших нет ни одного челябинца.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления здравоохранения города, новых случаев заболевания выявлено не было, больше никто из детей не был госпитализирован.

«Сегодня юные пациенты были осмотрены повторно врачами, жалоб ни у кого нет, их самочувствие улучшилось, — рассказали в горздраве, — По словам врачей, у части детей поставлен диагноз ОРВИ, у остальных — кишечная инфекция».

По данному факту проводят проверку региональное управление Роспотребнадзора и следственное управление СК РФ области.