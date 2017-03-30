У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила группу пешеходов

Машина пожарной охраны сбила шесть человек в подмосковном Домодедово, один из пострадавших скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Московской области.

«Сегодня утром в подмосковном Домодедово на одной из улиц пожарная автоцистерна сбила несколько человек», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что один из пострадавших погиб на месте, остальные были госпитализированы. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы, добавил собеседник ТАСС.

Как уточняет Life, машина пожарной службы сбила восемь человек, переходивших дорогу на пешеходном переходе у аэропорта Домодедово. По данным портала, прибывшие на место медики констатировали смерть одного из пешеходов.