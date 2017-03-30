У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила группу пешеходов

Машина пожарной охраны сбила шесть человек в подмосковном Домодедово, один из пострадавших скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Московской области.
«Сегодня утром в подмосковном Домодедово на одной из улиц пожарная автоцистерна сбила несколько человек», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что один из пострадавших погиб на месте, остальные были госпитализированы. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы, добавил собеседник ТАСС.
Как уточняет Life, машина пожарной службы сбила восемь человек, переходивших дорогу на пешеходном переходе у аэропорта Домодедово. По данным портала, прибывшие на место медики констатировали смерть одного из пешеходов.
Представитель пресс-службы Домодедово подтвердил РБК, что инцидент произошел недалеко от аэропорта. «Пострадавшим оказывается помощь, в том числе, в медпункте на территории аэровокзала Домодедово», — сообщил собеседник РБК. Он добавил, что аэропорт совместно с полицией работает над установлением всех обстоятельств дорожной аварии.
Дежурный пресс-службы управления МВД по Московской области сообщил РБК, что в 08:15 мск в результате наезда пожарной машины «вне пешеходного перехода» на людей у «Аэроотеля» Домодедово погибла одна женщина, еще четыре человека получили травмы. «Личность водителя устанавливается, известно, что ему 55 лет», — сообщил сотрудник пресс-службы.
Как сообщил РБК источник в экстренных службах, по предварительным данным, водителю пожарной машины стало плохо.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области РБК заявили: «Это не наша пожарная машина, она относится к аэропорту Домодедово. У нас нет никакой информации».