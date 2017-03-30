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10:37 (мск), источник: "Российская газета"

Жертвами ДТП на свердловской трассе стали два человека

Страшное ДТП произошло в ночь со среды на четверг на трассе Екатеринбург — Серов: два человека погибли и еще четверо получили серьезные травмы в результате столкновения легковых автомобилей.

Авария случилась приблизительно в два часа ночи на 211 километре дороги. Произошло лобовое столкновение Mitsubishi с мужчиной за рулем и ВАЗ-21102, который вела женщина.

По предварительным данным управления ГИБДД Свердловской области, шофер иномарки ехал на высокой скорости, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Не исключено, что свою роль в случившееся сыграла и непогода: на Среднем Урале выпал обильный мокрый снег.

«Водитель Mitsubishi и один из пассажиров отечественного авто скончались на места. Получили травмы различной степени тяжести ехавшие в иномарке женщина и двое мужчин, а также мужчина из ВАЗ-21102. Все они госпитализированы в приемные отделения больниц Красноуральска и Нижней Туры», — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

Известно, что водитель иностранного автомобиля не имел управлять машиной в принципе: он не получал водительское удостоверение.

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