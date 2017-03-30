Жертвами ДТП на свердловской трассе стали два человека

Авария случилась приблизительно в два часа ночи на 211 километре дороги. Произошло лобовое столкновение Mitsubishi с мужчиной за рулем и ВАЗ-21102, который вела женщина.

По предварительным данным управления ГИБДД Свердловской области, шофер иномарки ехал на высокой скорости, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Не исключено, что свою роль в случившееся сыграла и непогода: на Среднем Урале выпал обильный мокрый снег.

«Водитель Mitsubishi и один из пассажиров отечественного авто скончались на места. Получили травмы различной степени тяжести ехавшие в иномарке женщина и двое мужчин, а также мужчина из ВАЗ-21102. Все они госпитализированы в приемные отделения больниц Красноуральска и Нижней Туры», — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

Известно, что водитель иностранного автомобиля не имел управлять машиной в принципе: он не получал водительское удостоверение.