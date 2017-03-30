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11:29 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре раскрыто разбойное нападение на офис микрозаймов

В разбое подозревают ранее судимого жителя Московской области.

О преступлении в дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино сообщила сотрудница микрофинансовой организации, расположенной на улице 40 лет Победы. Один из посетителей, ворвавшись в офис, под угрозой ножа потребовал отдать ему все имеющиеся деньги. Похитив 45 000 рублей, нападавший скрылся.

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции установили личность предполагаемого преступника, который на тот момент уже был задержан в Москве за совершение аналогичного преступления. Им оказался 35-летний житель города Одинцово. Он сознался в содеянном. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон автотранспорта.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбужденно уголовное дело по статье «разбой», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

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