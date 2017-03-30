Директор школы искусств оштрафована на 31000 руб. за поборы с родителей

В Кинеле наказана руководитель детской школы искусств, понуждавшая родителей учащихся к внесению «добровольных пожертвований», сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе проверки в МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. о. Кинель, проведённой Кинельской межрайонной прокуратурой установлено, что при приеме детей в школу искусств с родителями заключается договор на оказание образовательной услуги, в котором предусмотрено право перечислять (жертвовать) учреждению 4 500 рублей в год на ведение уставной деятельности и совершенствование образовательного процесса. В 2016 году полученные от родителей целевые взносы были израсходованы на оплату стимулирующих выплат сотрудникам, возмещение расходов, связанных с командировками, страховые взносы, текущий ремонт кабинета директора.

В январе 2017 года районная прокуратура потребовала от директора учреждения прекратить незаконные поборы с родителей и вернуть деньги. Однако деньги родителям так и не были возвращены, а вновь проведенная проверка выявила факт повторного требования директором школы на родительском собрании в феврале 2017 года внести «добровольные пожертвования» в конкретной сумме.

По итогам проверки прокурор в отношении директора школы искусств возбудил дело об административном правонарушении по статье «Нарушение права на образование, выразившееся в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования» КоАП РФ.

В результате решением суда директор школы оштрафована на 31 тысячу рублей.

Глава Кинеля, который является непосредственным работодателем директоров муниципальных бюджетных учреждений, расторг трудовой договор с директором школы искусств.