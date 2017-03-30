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11:04 (мск), источник: Publika.md

Полиция задержала карманника во время кражи в троллейбусе

Молодую девушку обокрали в столичном троллейбусе. Во время поездки у неё из кармана вытащили iPhone 4. Сам момент кражи жертва не заметила.

Источник: Publika.md

После того, как она обнаружила пропажу, девушка вспомнила, что во время поездки рядом с ней толкался какой-то мужчина.

Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Если его признают виновным, ему грозит штраф от 13 000 до 17 000 леев, от 180 до 240 часов исправительных работ или 2 года лишения свободы.

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