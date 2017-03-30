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11:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Школьницы, избившие одноклассника в Приангарье, извинились на шоу в Москве

СКР проводит проверку по факту избиения и унижения несовершеннолетнего.

Новый выпуск телепередачи «Пусть говорят», вышедший в эфир вечером 29 марта, был посвящен инциденту с избиением пьяными школьницами своего одноклассника в Шелеховском районе.

В студии пострадавший пояснил, что не оказывал сопротивление из-за того, что одноклассницы угрожали. Кроме того, стало известно, дверь в квартиру, где произошел инцидент, была закрыта, поэтому подросток не смог уйти. На ТВ-шоу девочки извинились перед мальчиком за избиение и унижение.

Также на передаче обсудили, почему произошел этот инцидент. Так, местные жители высказались, что школьникам в Шелеховском районе нечем заняться, нет кружков и секций. В финале передачи ведущий Андрей Малахов обратился к властям региона с просьбой обратить внимание на проблемы маленького населенного пункта.

После выпуска программы на сайте СКР появилось сообщение о том, что по поручению Александра Бастрыкина организована доследственная проверка и установлены участники избиения школьника.

Напомним, что инцидент произошел в Шелеховском районе в селе Подкаменная 8 марта школьницы избили и унизили одноклассника. Все было снято на мобильный телефон, а после ролик появился в соцсети.

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