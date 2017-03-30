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11:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

СК Приморья ищет «опасную» жвачку в магазинах края

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Информацию о том, что в 10 торговых точках Приморья обнаружена жевательная резинка, содержащая на вкладышах призывы к опасным действиям, проверяют следственные органы Следственного комитета РФ в крае. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СК.

В Приморском крае по сообщению в СМИ проводится доследственная проверка по факту наличия в ассортименте магазинов Приморья опасной жевательной резинки.

«30 марта 2017 года в приморских СМИ появилась информация, что в 10 торговых точках региона обнаружена жевательная резинка, содержащая на вкладышах призывы к опасным действиям. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка. После проведения комплекса оперативно-следственных действий будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя управления, подполковник юстиции Аврора Римская.

Ранее о том, что в результате проверки 156 предприятий розничной торговли в крае опасную продукцию выявили в 10 магазинах, рассказали в администрации Приморья.

По словам главы департамента лицензирования и торговли Елены Коваль, специалисты ведомства обнаружили, что на обертках жевательной резинки Five действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти 2,5 тысяч предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара.

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