СК Приморья ищет «опасную» жвачку в магазинах края
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.
Информацию о том, что в 10 торговых точках Приморья обнаружена жевательная резинка, содержащая на вкладышах призывы к опасным действиям, проверяют следственные органы Следственного комитета РФ в крае. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ИА PrimaMedia в
В Приморском крае по сообщению в СМИ проводится доследственная проверка по факту наличия в ассортименте магазинов Приморья опасной жевательной резинки.
«30 марта 2017 года в приморских СМИ появилась информация, что в 10 торговых точках региона обнаружена жевательная резинка, содержащая на вкладышах призывы к опасным действиям. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка. После проведения комплекса
Ранее о том, что в результате проверки 156 предприятий розничной торговли в крае опасную продукцию выявили в 10 магазинах, рассказали в администрации Приморья.
По словам главы департамента лицензирования и торговли Елены Коваль, специалисты ведомства обнаружили, что на обертках жевательной резинки Five действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти 2,5 тысяч предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара.