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15:20 (мск), источник: Югополис

На Кубани задержали серийных автоворов

Грабителей подозревают в серии краж аккумуляторов с большегрузных автомобилей.

Автомобильные воры в течение длительного времени орудовали по ночам в Северском районе Краснодарского края. Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников составил более 120 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проверили местные пункты приема металла, в одном из них были обнаружены похищенные аккумуляторы. В ходе оперативно проведенных розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности четырёх подозреваемых. Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, были задержаны.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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