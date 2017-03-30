На Кубани задержали серийных автоворов

Автомобильные воры в течение длительного времени орудовали по ночам в Северском районе Краснодарского края. Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников составил более 120 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проверили местные пункты приема металла, в одном из них были обнаружены похищенные аккумуляторы. В ходе оперативно проведенных розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности четырёх подозреваемых. Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, были задержаны.