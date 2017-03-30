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11:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде из магазинов изъяли товары с символикой ЧМ-2018

Из двух нижегородских торговых центров изъяли товары с признаками контрафактности.

Сотрудники таможни совместно с подразделениями МВД России изъяли из торговых центров Нижнего Новгорода товары с признаками контрафактности, сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Рейд прошел 28 марта в двух торговых центрах. В магазинах нашли одежду и обувь, которые продавали под брендами известных торговых марок. При этом продукция имела признаки контрафактности.

На некоторых товарах присутствовала символика чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Использование этой символики возможно только при заключении соответствующего договора с правообладателем. Товар отправили на независимую экспертизу.

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