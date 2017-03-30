Студентка колледжа, найденная мертвой в гаражах, могла отравиться лекарствами
Следком обнародовал некоторые подробности смерти юной девушки, тело которой нашли вчера в гаражах.
Следком обнародовал некоторые подробности смерти юной девушки, тело которой нашли вчера в гаражах.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти юной омичи Софьи Тихолиз.
Как уже сообщал портал Om1.ru, студентка Омского строительного колледжа пропала 28 марта, ее разыскивали сотрудники полиции по всему городу. Тело девушки нашли вчера в гаражах возле СТО на улице Энтузиастов.
Как установили правоохранители, у девушки год назад от болезни умерла мать. Отец студентки был лишен родительских прав,
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства жизни погибшей и круг общения, допрашивают знакомых и сокурсников. Расследование смерти юной омички продолжается.