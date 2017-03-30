Студентка колледжа, найденная мертвой в гаражах, могла отравиться лекарствами

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти юной омичи Софьи Тихолиз.

Как уже сообщал портал Om1.ru, студентка Омского строительного колледжа пропала 28 марта, ее разыскивали сотрудники полиции по всему городу. Тело девушки нашли вчера в гаражах возле СТО на улице Энтузиастов.

Судебно-медицинский эксперт уже исследовал тело погибшей омички. По предварительным данным, телесных повреждений на теле обнаружено не было. Причиной смерти студентки могло стать острое отравление, предположительно, лекарственными препаратами, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Как установили правоохранители, у девушки год назад от болезни умерла мать. Отец студентки был лишен родительских прав, из-за этого омичка жила в общежитии колледжа.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства жизни погибшей и круг общения, допрашивают знакомых и сокурсников. Расследование смерти юной омички продолжается.