В Башкирии нашли машину пропавшей Миляуши Рамазановой

28 марта пропала 54-летняя жительница села Булгаково, Миляуша Рамазанова. Женщина ушла с работы около 17 часов, но дома так и не появилась. Дочь пропавшей предположила, что она могла уехать на дачу, но и там ее не оказалось.

Машину Миляуши обнаружили сегодня, 30 марта, на обочине неподалеку от Красноурсольска, где и находится ее дача. Местные рассказали, что женщина сильно ударилась головой, но в больницу ехать отказалась: вызвала такси. Куда именно она отправилась, неизвестно. Дочь пытается узнать о ее местонахождении, но пока все тщетно.

Приметы: брюнетка, среднее телосложение, рост — 160 см. Была одета в черную куртку, серую юбку, синие сапоги. Передвигается на автомобиле Volkswagen Golf серого цвета с госномерами О 764 СС 102.