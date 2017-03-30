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12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашли машину пропавшей Миляуши Рамазановой

Оказалось, женщина попала в ДТП.

28 марта пропала 54-летняя жительница села Булгаково, Миляуша Рамазанова. Женщина ушла с работы около 17 часов, но дома так и не появилась. Дочь пропавшей предположила, что она могла уехать на дачу, но и там ее не оказалось.

Машину Миляуши обнаружили сегодня, 30 марта, на обочине неподалеку от Красноурсольска, где и находится ее дача. Местные рассказали, что женщина сильно ударилась головой, но в больницу ехать отказалась: вызвала такси. Куда именно она отправилась, неизвестно. Дочь пытается узнать о ее местонахождении, но пока все тщетно.

Приметы: брюнетка, среднее телосложение, рост — 160 см. Была одета в черную куртку, серую юбку, синие сапоги. Передвигается на автомобиле Volkswagen Golf серого цвета с госномерами О 764 СС 102.

Если у вас есть достоверная информация о местонахождении пропавшей, просят перезвонить по телефону: 8 (999) 134−98−37.

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