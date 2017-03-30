Свердловчанина будут судить за гибель дочери при пожаре

В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Невьянского района. Он обвиняется в оставлении в опасности малолетней дочери, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Трагедия произошла в ночь на 7 января 2017 года. Пьяный мужчина ушел за спиртным, оставив ребенка в комнате с соседкой, закрыв их на ключ. От непогашенной пьяной женщиной сигареты возник пожар — она погибла вместе с девочкой.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Однако его прекратили в связи со смертью женщины, по вине которой возник пожар. А вот отца ждет суд — за оставление дочери в опасности ему грозит до 1 года лишения свободы.