В Калининграде произошла авария на электроподстанции

В результате без света остались 12 домов.

Электричества нет в домах по следующим адресам: ул. Лефорта 12, 14, 20, ул. Гайдара 100, 102, ул. Согласия 8, 10, 20, 30, ул. Панина 8, 9, ул. Воейкова 11. Энергетики намерены устранить аварию в течение дня.

Также в связи с плановыми ремонтными работами с 9.00 до 18.00 без электричества останется дом на ул. Стрелецкой 14−24.

Отключений от холодного и горячего водоснабжения сегодня не планируется.