Два человека погибли в результате взрыва на территории завода «Молния»

«Поступила информация о том, что на заводе по адресу: Рязанский проспект, д. 6а1, произошел взрыв баллона. По предварительной информации, погибли двое человек и двое пострадали», — сказал собеседник агентства.

Дальнейшая информация уточняется.

Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится здание машиностроительного завода «Молния».