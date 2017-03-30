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12:14 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Два человека погибли в результате взрыва на территории завода «Молния»

Взрыв баллона произошел на заводе на Рязанском проспекте, есть погибшие и пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Поступила информация о том, что на заводе по адресу: Рязанский проспект, д. 6а1, произошел взрыв баллона. По предварительной информации, погибли двое человек и двое пострадали», — сказал собеседник агентства.

Дальнейшая информация уточняется.

Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится здание машиностроительного завода «Молния».

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