Два человека погибли в результате взрыва на территории завода «Молния»
Взрыв баллона произошел на заводе на Рязанском проспекте, есть погибшие и пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Взрыв баллона произошел на заводе на Рязанском проспекте, есть погибшие и пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«Поступила информация о том, что на заводе по адресу: Рязанский проспект, д. 6а1, произошел взрыв баллона. По предварительной информации, погибли двое человек и двое пострадали», — сказал собеседник агентства.
Дальнейшая информация уточняется.
Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится здание машиностроительного завода «Молния».