На Южном Урале в ДТП с автобусом погибли 2 человека

30 марта 2017 года на трассе Кыштым — Кузнецкое лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent и микроавтобус Mercedes. Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралнформбюро».

По предварительным данным, на встречную полосу вылетел водитель легковушки. Он и его пассажир скончались на месте.

По данным газеты «Кыштымский рабочий», в момент аварии в микроавтобусе, который следовал по маршруту № 684 «Челябинск — Кыштым», находились шесть человек. Троим из них потребовалась медпомощь.