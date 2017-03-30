В Омске рецидивист украл из магазина «Победа» женские колготки

Инцидент произошел в минувший вторник 28-го марта в супермаркете «Победа», находящемся на улице Дианова.

Около четырех часов дня охранники магазина обратили внимание на странного покупателя, который ходил, озираясь возле прилавков. Мужчина купил какую-то мелочь и хотел выйти, однако его остановила охрана.

Как стало известно Om1.ru, при личном досмотре у странного покупателя было найдено сразу несколько пар женских колготок, за которые он не заплатил. Общий ущерб составил 2766 рублей.

Мужчину с женскими колготками доставили в отдел полиции. На допросе выяснилось, что 33-летний омич уже пять раз был судим за кражи и один раз за разбой. Преступление он объяснил тем, что хотел порадовать свою девушку. Дама все время жаловалась на то, что у нее все время рвутся колготки, а покупать новые очень дорого. Против рецидивиста возбудили уголовное дело. Рецидивист отпущен под подписку о невыезде.