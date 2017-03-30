В Омске рецидивист украл из магазина «Победа» женские колготки
Свой поступок он объяснил тем, что хотел порадовать любимую девушку, которая жаловалась на дороговизну женского белья.
Свой поступок он объяснил тем, что хотел порадовать любимую девушку, которая жаловалась на дороговизну женского белья.
Инцидент произошел в минувший вторник 28-го марта в супермаркете «Победа», находящемся на улице Дианова.
Около четырех часов дня охранники магазина обратили внимание на странного покупателя, который ходил, озираясь возле прилавков. Мужчина купил
Как стало известно Om1.ru, при личном досмотре у странного покупателя было найдено сразу несколько пар женских колготок, за которые он не заплатил. Общий ущерб составил 2766 рублей.
Мужчину с женскими колготками доставили в отдел полиции. На допросе выяснилось, что 33-летний омич уже пять раз был судим за кражи и один раз за разбой. Преступление он объяснил тем, что хотел порадовать свою девушку. Дама все время жаловалась на то, что у нее все время рвутся колготки, а покупать новые очень дорого. Против рецидивиста возбудили уголовное дело. Рецидивист отпущен под подписку о невыезде.