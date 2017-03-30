В Башкирии двое братьев с участием сообщника совершили дерзкий побег из-под стражи

Установлено, что двое братьев обвинялись в совершении краж, один — убийства. Суд принял решение арестовать их на время следствия. В августе 2014 года, находясь в изоляторе временного содержания, злоумышленники напали на вошедшего в их камеру полицейского и предприняли попытку сбежать. Когда страж порядка погнался за ними, арестанты несколько раз ударили его, в том числе взятыми со стола ножницами.

Братьям удалось сбежать, пока их сообщник удерживал полицейского. Последний добровольно прекратил держать сотрудника правоохранительных органов, которому причинил легкий вред здоровью.

Один из сбежавших был пойман по горячим следам. Его брата задержали спустя неделю, он скрывался в подвале частного дома знакомых.