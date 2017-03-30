Суд оставил Сергея Мещанова под арестом еще на три месяца

Адвокат Мещанова просил суд заменить меру пресечения, отмечая, что арест — слишком высокая плата за общественный резонанс. Сам Мещанов подчеркнул, что в рамках своей работы не имел отношения к «ТФБ Финанс».

Между тем, по версии следствия, Тимербаев, Вальшин, Абдульманов, Мерзляков, Мещанов своими действиями причинили ущерб вкладчикам ПАО «Татфондбанк» на общую сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Напомним, 28 февраля полицейские задержали Сергея Мещанова в Подмосковье в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО ИК «ТФБ Финанс». В банке Сергей Мещанов был ответственным за продукты «ТФБ Финанс» «Доходные инвестиции» и «Доходные инвестиции Плюс», куда агитировали переводить сбережения вкладчиков Татфондбанка, но эти сбережения не покрывались страховой суммой Агентства по страхованию вкладов.