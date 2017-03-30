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12:12 (мск), источник: 36on.ru

В центре Воронежа Lada XRAY перевернулась рядом с пешеходным переходом

В центре Воронежа днем в среду произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей оказался перевернутым на крышу практически на пешеходном переходе. По предварительным данным, Lada XRAY опрокинулась после столкновения с другой машиной.

Фотографии с места событий были опубликованы накануне в социальных сетях и вызвали активное обсуждение пользователей. Многие авторы комментариев недоумевают, как можно было допустить опрокидывание автомобиля в городе, где скорость, согласно ПДД, не должна превышать 60 км/час. При этом некоторые пользователи отмечают, что на улице Пятницкого подобные ДТП происходят довольно часто. Так, напомним, менее двух недель назад на этой же улице опрокинулась ГАЗель.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщают, что информация об аварии рядом с домом № 30 по улице Пятницкого поступила на пульт дежурного в 12 часов 36 минут. Спасатели выехали на вызов, чтобы принять участие в ликвидации последствий ДТП. По оперативным данным в аварии никто не пострадал.

Кто из водителей нарушил правила и спровоцировал ДТП, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

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