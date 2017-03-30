В Петербурге нашли ружье, завернутое в газету сорокалетней давности
Гражданин Латвии навестил пожилую мать в Выборгском районе Петербурга и обнаружил тайник с ружьем, обернутым в «Ленинградскую правду» за 1975 год.
Гражданин Латвии навестил пожилую мать в Выборгском районе Петербурга и обнаружил тайник с ружьем, обернутым в «Ленинградскую правду» за 1975 год.
Как сообщает 30 марта
Мужчина обратился в районный отдел
Напомним, в этом году произошло уже несколько похожих случаев. Так, петербурженка, двигавшая пианино во время ремонта, нашла под крышкой ружье, которое пролежало там полвека. Новая хозяйка квартиры в Свечном переулке обнаружила в шкафу гранату. А колпинец нашел под полом исправный