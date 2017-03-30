В Петербурге нашли ружье, завернутое в газету сорокалетней давности

Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, гостивший у матери 43-летний житель Риги, перебирая вещи на антресолях, заметил потайную нишу, о которой ни он, ни мать не знали. В перевязанном веревкой аккуратном свертке из старой газеты оказался обрез ружья. Судя по дате, пролежал он не меньше сорока лет.

Мужчина обратился в районный отдел лицензионно-разрешительной работы и получил четыре тысячи рублей компенсации. Сотрудники Росгвардии определили, что находка — охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-18, которое подверглось незаконной переделке (обрез). Пока оно находится в отделе полиции, в дальнейшем будет утилизировано.