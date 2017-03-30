В Ростове на теплоходе «Капитан Воронков» умер помощник капитана
В настоящее время следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ выясняют причины смерти моряка, сообщает
В настоящее время следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ выясняют причины смерти моряка, сообщает
По версии следствия, 29 марта в каюте теплохода «Капитан Воронков», стоящего на реке Дон у причальной стенки Ростовского зернового терминала, по адресу ул. 1-ая Луговая, 42 «б», члены экипажа обнаружили тело помощника капитана судна, 1961 года рождения, без признаков насильственной смерти.
Установлено, что пострадавший проживал в