Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Лавров рассказал о «самой большой ошибке Порошенко»
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
12:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове на теплоходе «Капитан Воронков» умер помощник капитана

В настоящее время следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ выясняют причины смерти моряка, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 29 марта в каюте теплохода «Капитан Воронков», стоящего на реке Дон у причальной стенки Ростовского зернового терминала, по адресу ул. 1-ая Луговая, 42 «б», члены экипажа обнаружили тело помощника капитана судна, 1961 года рождения, без признаков насильственной смерти.

Установлено, что пострадавший проживал в Ростове-на-Дону.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иванка Трамп получит должность в Белом доме
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Создатели фильма «Оно» показали жуткого клоуна в первом трейлере Новая версия хоррора по роману Кинга обзавелась первым видео
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь