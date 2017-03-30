Воронежский бизнесмен получил условный срок за взятку чиновнику в 500 тыс рублей

Центральный райсуд Воронежа приговорил 50-летнего индивидуального предпринимателя к 4 годам лишения свободы условно за взятку руководителю управления административно-технического контроля горадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 30 марта.

Бизнесмен предложил чиновнику 500 тыс. рублей, чтобы повторно разместить две незаконных торговых точки, которые мэрия демонтировала. Также мужчина хотел избежать сноса еще пяти принадлежащих ему нестационарных торговых объектов.

Правоохранители задержали предпринимателя при передаче части взятки (100 тыс. рублей) в октябре 2016 года. Бизнесмена обвинили в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ).

При вынесении приговора суд учел «совокупность смягчающих обстоятельств». Помимо условного наказания, бизнесмен получил 3 года испытательного срока. Изъятые 100 тыс. рублей обращены в доход государства. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.