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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Гигантский аллигатор прервал турнир по гольфу в Южной Каролине

В американском штате Южная Каролина аллигатор прервал благотворительный турнир по гольфу, который устроила больница Barrier Islands Free Medical Clinic для сбора денег на лечение малоимущих. Об этом сообщает издание The Post and Courier.

Рептилию заметила Кэрри Мур, отвечающая в больнице за связи с общественностью. Она фотографировала гольфистов и обратила внимание, что к ним ползет огромный аллигатор. «Это был практически динозавр, — говорит Мур. — Люди говорят, что это один из самых крупных экземпляров, которых они видели».

Спортсмены стояли спиной к хищнику и не подозревали об угрозе."Я быстро сделала фото и побежала к человеку, который водит гольф-карт, узнавать, что положено делать, когда на поле аллигатор, — рассказала Мур.

Вместе с водителем они сумели привлечь внимание гольфистов. Спортсмены ретировались на гольф-картах, а рептилия скрылась в водоеме, возле которого они стояли.

Турнир помог больнице собрать более 200 тысяч долларов. Эти средства позволят профинансировать 3800 визитов к врачу для малоимущих жителей города Чарлстон, штат Южная Каролина.

6 марта сообщалось, что в американском штате Флорида на поле для гольфа вышел крупный аллигатор с пойманной рыбой в пасти.

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