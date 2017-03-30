Гигантский аллигатор прервал турнир по гольфу в Южной Каролине

Рептилию заметила Кэрри Мур, отвечающая в больнице за связи с общественностью. Она фотографировала гольфистов и обратила внимание, что к ним ползет огромный аллигатор. «Это был практически динозавр, — говорит Мур. — Люди говорят, что это один из самых крупных экземпляров, которых они видели».
Спортсмены стояли спиной к хищнику и не подозревали об угрозе."Я быстро сделала фото и побежала к человеку, который водит гольф-карт, узнавать, что положено делать, когда на поле аллигатор, — рассказала Мур.
Вместе с водителем они сумели привлечь внимание гольфистов. Спортсмены ретировались на гольф-картах, а рептилия скрылась в водоеме, возле которого они стояли.
Турнир помог больнице собрать более 200 тысяч долларов. Эти средства позволят профинансировать 3800 визитов к врачу для малоимущих жителей города Чарлстон, штат Южная Каролина.
6 марта сообщалось, что в американском штате Флорида на поле для гольфа вышел крупный аллигатор с пойманной рыбой в пасти.