Заключенный сбежал из колонии в Иркутской области

Из колонии-поселения № 39 в поселке Улькан Казачинско-Ленского района сбежал 37-летний Александр Щеблыкин, осужденный за нарушение неприкосновенности жилища и угрозу убийством. Как уточняет пресс-служба ГУФСИН РФ, отсутствие заключенного было выявлено вечером 29 марта при проведении съема с работ.

Осужденный Александр Щеблыкин, ранее неоднократно судимый за кражи, является уроженцем Ангарска, отбывает наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы. Его срок заканчивается в августе 2018 года.

Приметы разыскиваемого: рост 174 см, волосы темно-русые с проседью. Мужчина был одет в кожаную черную куртку, черную вязаную шапку, серые джинсы и черные кроссовки.

При появлении сведений о возможном местонахождении заключенного сотрудники ГУФСИН просят сообщить по телефонам: 02, (3952) 33−97−56, 26−81−34, 26−81−45.