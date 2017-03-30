Заключенный сбежал из колонии в Иркутской области
Сбежавший ангарчанин был осужден по двум статьям УК РФ.
Сбежавший ангарчанин был осужден по двум статьям УК РФ.
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Осужденный Александр Щеблыкин, ранее неоднократно судимый за кражи, является уроженцем Ангарска, отбывает наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы. Его срок заканчивается в августе 2018 года.
Приметы разыскиваемого: рост 174 см, волосы
При появлении сведений о возможном местонахождении заключенного сотрудники ГУФСИН просят сообщить по телефонам: 02, (3952) 33−97−56, 26−81−34, 26−81−45.