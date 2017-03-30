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13:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

Заключенный сбежал из колонии в Иркутской области

Сбежавший ангарчанин был осужден по двум статьям УК РФ.

Источник: 38.fsin.su

Из колонии-поселения № 39 в поселке Улькан Казачинско-Ленского района сбежал 37-летний Александр Щеблыкин, осужденный за нарушение неприкосновенности жилища и угрозу убийством. Как уточняет пресс-служба ГУФСИН РФ, отсутствие заключенного было выявлено вечером 29 марта при проведении съема с работ.

Осужденный Александр Щеблыкин, ранее неоднократно судимый за кражи, является уроженцем Ангарска, отбывает наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы. Его срок заканчивается в августе 2018 года.

Приметы разыскиваемого: рост 174 см, волосы темно-русые с проседью. Мужчина был одет в кожаную черную куртку, черную вязаную шапку, серые джинсы и черные кроссовки.

При появлении сведений о возможном местонахождении заключенного сотрудники ГУФСИН просят сообщить по телефонам: 02, (3952) 33−97−56, 26−81−34, 26−81−45.

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