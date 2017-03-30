В Новосибирске девушка использовала супер-сумку для кражи лосин из магазина, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Жительница города Обь похитила в одном из бутиков крупного торгового центра Новосибирска модную одежду необычным способом. Девушка изнутри обклеила свою сумку фольгой, сложила туда лосины и футболки и попыталась выйти из магазина. Таким способом «воровка» пыталась обмануть входные детекторы бутика. Однако в салоне были установлены камеры видеонаблюдения, благодаря им и удалось задержать незадачливую жительницу Оби.

Состоялся суд, который оштрафовал даму на 7 тысяч рублей. Платить девушка не думала, дело попало к приставам. Только изощренный поиск по социальным сетям помог найти беглянку.

«Во время переписки и последовавшей за ней личной беседы, до неплательщицы было доведено, что в случае нарушения сроков оплаты уголовного штрафа, данный вид наказания может быть заменён на реальный срок лишения свободы», — рассказали приставы.

Перспектива отправки в места «не столь отдаленные» заставила девушку оперативно заплатить штраф.