В Новосибирске девушка использовала супер-сумку для кражи лосин из магазина
Девушка изнутри обклеила свою сумку фольгой и попыталась вынести из магазина одежду, таким способом дама пыталась обмануть систему «антивор» на входе, рассказали в ФССП.
Девушка изнутри обклеила свою сумку фольгой и попыталась вынести из магазина одежду, таким способом дама пыталась обмануть систему «антивор» на входе, рассказали в ФССП.
В Новосибирске девушка использовала
Жительница города Обь похитила в одном из бутиков крупного торгового центра Новосибирска модную одежду необычным способом. Девушка изнутри обклеила свою сумку фольгой, сложила туда лосины и футболки и попыталась выйти из магазина. Таким способом «воровка» пыталась обмануть входные детекторы бутика. Однако в салоне были установлены камеры видеонаблюдения, благодаря им и удалось задержать незадачливую жительницу Оби.
Состоялся суд, который оштрафовал даму на 7 тысяч рублей. Платить девушка не думала, дело попало к приставам. Только изощренный поиск по социальным сетям помог найти беглянку.
«Во время переписки и последовавшей за ней личной беседы, до неплательщицы было доведено, что в случае нарушения сроков оплаты уголовного штрафа, данный вид наказания может быть заменён на реальный срок лишения свободы», — рассказали приставы.
Перспектива отправки в места «не столь отдаленные» заставила девушку оперативно заплатить штраф.