Группа школьников обокрала в Омске заброшенный аквапарк «Водный мир»
Трое несовершеннолетних довольно весело провели весенние каникулы. Они сняли металла на 90 тысяч рублей, в итоге против 17-летнего «главаря» возбуждено уголовное дело.
Трое несовершеннолетних довольно весело провели весенние каникулы. Они сняли металла на 90 тысяч рублей, в итоге против 17-летнего «главаря» возбуждено уголовное дело.
Необычное ограбление в Омске, совершенное группой школьников 12, 13 и 17-лет. В воскресенье, 26 марта, они совершили набег на заброшенный аквапарк «Водный мир», находящийся на улице Богдана Хмельницкого.
Мальчишки охотились там за металлом, поэтому сняли металлические секции поручней лестницы. Школьники воспользовались тем, что территория аквапарка практически не охраняется, так как объект давно не эксплуатируется.
Но юных грабителей увидел проезжавший мимо экипаж ППС. Сотрудники полиции задержали школьников и доставили в отдел. Там выяснилось, что они сняли металлические секции поручней с лестницы для того, чтобы сдать в металлолом, причем вырученная ими сумма оказалась бы небольшой, тогда как реально поручни стоят порядка 90 тысяч рублей.
Младшие школьники отделаются порицаниями, а вот 17-летнему парню придется отвечать за кражу.
— В отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Двое других школьников поставлены на профилактический учет, так как они еще не достигли возраста уголовной ответственности.
Металлические конструкции возвращены на место.