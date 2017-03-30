Группа школьников обокрала в Омске заброшенный аквапарк «Водный мир»

Необычное ограбление в Омске, совершенное группой школьников 12, 13 и 17-лет. В воскресенье, 26 марта, они совершили набег на заброшенный аквапарк «Водный мир», находящийся на улице Богдана Хмельницкого.

Мальчишки охотились там за металлом, поэтому сняли металлические секции поручней лестницы. Школьники воспользовались тем, что территория аквапарка практически не охраняется, так как объект давно не эксплуатируется.

Но юных грабителей увидел проезжавший мимо экипаж ППС. Сотрудники полиции задержали школьников и доставили в отдел. Там выяснилось, что они сняли металлические секции поручней с лестницы для того, чтобы сдать в металлолом, причем вырученная ими сумма оказалась бы небольшой, тогда как реально поручни стоят порядка 90 тысяч рублей.

Младшие школьники отделаются порицаниями, а вот 17-летнему парню придется отвечать за кражу.

Пресс-служба УМВД по городу Омску:

— В отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Двое других школьников поставлены на профилактический учет, так как они еще не достигли возраста уголовной ответственности.

Металлические конструкции возвращены на место.