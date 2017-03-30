Причиной ДТП с пожарной машиной в Домодедово стал приступ у водителя — СМИ

Представитель экстренных служб сообщил, что причиной аварии с участием пожарной машины на дороге около аэровокзала Домодедово стал приступ у водителя автоцистерны.

Как сообщает РИА Новости, медики, которые осматривали водителя, пришли к выводу, что у него случился гипертонический криз за рулем. Также они установили, что мужчина не был пьян.

Авария произошла утром 30 марта. Автоцистерна на большой скорости сбила несколько граждан у аэропорта. Один человек скончался, четырех доставили в больнице, потерпевшие находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.