В Калининграде пенсионер сбил на переходе двухлетнего велосипедиста

Авария произошла около 07:40 в среду на пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Кирова.

Автомобиль «Митсубиси» под управлением 62-летнего водителя сбил ребенка, который пересекал проезжую часть вместе с родителями и братом. Дети в момент ДТП находились в нескольких метрах от взрослых. В результате аварии мальчик получил телесные повреждения.