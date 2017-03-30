В Калининграде пенсионер сбил на переходе двухлетнего велосипедиста
На Советском проспекте в Калининграде под колёса машины попал двухлетний велосипедист. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
На Советском проспекте в Калининграде под колёса машины попал двухлетний велосипедист. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
Авария произошла около 07:40 в среду на пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Кирова.
Автомобиль «Митсубиси» под управлением 62-летнего водителя сбил ребенка, который пересекал проезжую часть вместе с родителями и братом. Дети в момент ДТП находились в нескольких метрах от взрослых. В результате аварии мальчик получил телесные повреждения.